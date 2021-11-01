Bakü’de Türk rüzgarı! Başkan Erdoğan’dan ’Türk Konseyi Başsavcılar Şurası’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası"na bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin zorunluluk olduğunu göstermiştir" dedi.

"Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Şuraya ilişkin kuruluş belgesi, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan Başsavcılarının katılımıyla imzalandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'in davetiyle, "Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurasına" katılmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Türk Dili Konuşan Devletlerin Başsavcılıkları arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla daimi bir istişare ve çalışma mekanizmasının oluşturulmasının önemi hususunda aynı görüşü paylaşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'in ortak girişimiyle başlayan sürecin sonucunda, Kırgız Cumhuriyeti Başsavcısı Kurmankul Zuluşev, Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı Nigmatilla Yuldoşev ve Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcı Birinci Yardımcısı Berik Asilov'un katılımıyla "Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası" kuruluş belgesi Bakü'de imzalandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kuruluşuyla ilgili olarak videolu bir mesaj gönderdiği şuraya, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de bir mesaj gönderdi.

"TÜRK KONSEYİ YENİ KATILIMLARLA GÜCÜNÜ ARTTIRIRKEN, BÖLGESEL BİR İŞBİRLİĞİ FORMATINDAN ÇIKIP ULUSLARARASI BİR ETKİYE KAVUŞUYOR"

Başkan Erdoğan, şuraya gönderdiği video mesajda, 12 yıl önce kurulan Türk Konseyi'nin, birlik ve beraberliğin sembollerinden biri olduğunu söyleyerek, "12 senelik süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin küresel ölçekteki itibarı da giderek yükseliyor. Türk Konseyi yeni katılımlarla gücünü arttırırken, bölgesel bir işbirliği formatından çıkıp uluslararası bir etkiye kavuşuyor" dedi.

"SON YILLARDA ŞAHİT OLDUĞUMUZ HADİSELER, HER ALANDA YENİ İŞBİRLİĞİ YOLLARI GELİŞTİRMEMİZİN ZORUNLULUK OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"



Türk Konseyi ile işbirliği yapmak ve konseye gözlemci olmak isteyen ülkelerin sayısının günden güne çoğaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:





"Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken, diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi'de dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir. Bu amaçla, kısa süre önce ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da yetkin isimlerin katılımıyla Türk Konseyi Medya Forumu'nu gerçekleştirdik. Forum kapsamında yapılan tartışmalarla iletişim meselesinde güçlü ve zayıf anlarımızı tespit etme imkanımız oldu. Ülkelerimizi hedef alan dezenformasyon kampanyalarıyla mücadelede ilgili birimlerimizin etkinliğini artıracak kritik kararlar aldık. Medya Forumu'nun hemen akabinde bugün de Bakü'de Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Terörizm, düzensiz göç, sınıraşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen suçların arttığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zemini oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve işbirliğini çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz."

Programdan ayrı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve heyeti, ayrıca Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) Başkanı Cheol-Kyu Hwang ve heyeti ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, 2023 yılının Mayıs ayında İstanbul'da yapılması planlanan "Uluslararası Savcılar Birliğinin 10. Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı"na ilişkin konular ele alınacak. Teması, "Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma" olarak belirlenen konferansın Türkiye'de düzenlenmesi tarihi bir önem taşıyor.



Bakü'deki programlarda Başsavcı Şahin'e, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Bahattin Azizağaoğlu, Dr. İlknur Altuntaş, Mutahhar Keleşoğlu ve Ayşegül Ersen eşlik ediyor.