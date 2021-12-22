Bakü’den dünyaya önemli mesajlar: Hedef Türk dünyası uzay istasyonu

Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı ülkelerin uzay ajansları, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Yıldırım'ın girişimleriyle Azerbaycan'ın Bakü şehrinde biraraya geldi.

Azerbaycan Uzay Ajansının (Azerkosmos) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan yetkililer katıldı.

Toplantıda, TDT üyelerinin uzay projeleriyle ilgili sunumlar yapıldı, bu alanda iş birliklerini geliştirmek için ortak faaliyet alanlarının belirlenmesi konusunda müzakerelerde bulunuldu.

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Teşkilat Başkanı ile yaptığımız Kasım ayında yaptığımız görüşmede, ortak uzay çalışmaları konusunda projelerimizi anlattık ve yaklaşık bir ay sonra hızlı bir şekilde ilk toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.







UZAYDA BİZ DE VARIZ

Yıldırım, uzayın öneminin her geçen gün arttığı bir çağa girdiklerini vurgulayarak, "Hem kendi milletlerimizin haklarını korumak hem de bütün insanlığa hizmet etmek için uzayda güçlü bir şekilde bulunmak zorundayız. Buradaki maksadımız tamamen barışçıldır. Uzay çalışmalarını devam ettirerek bütün dünyaya bu çalışmalarda biz de varız demek istiyoruz. Bunun için toplandık. İlk adımı atıyoruz. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Başlamış olmakla çok önemli bir adım attık. Devamını da aynı heyecanla getirmemiz lazım." diye konuştu.





EN BÜYÜK HAYAL UZAY İSTASYONU

TUA Başkanı Yıldırım hedeflerini şu sözlerle özetledi: Türk dünyası uzayda bir güç olmalı. En büyük hayalimiz Türk dünyası uzay istasyonu. Uzay ekonomisi çok hızlı geliyor. Bugün yatırım yapmazsak yarın çok geç kalmış olabiliriz. Uzayda üretim fabrikaları kurulacak. Ay yakın gelecekte dünyanın fırlatma merkezi olacak. Bunlar hayal değil. Hayalimiz Türk dünyasının ortak bir uzay istasyonunu kurmak. Bunun ilk adımını Bakü'de attık.

UZAYDA OLMAYAN ÜLKELER KÖLELEŞECEK

Bugün uzayda olmayanlar 20-30 yıl sonra bağımsızlığını kaybedecek ve açık söylüyorum köleleşecek. Dünya bunun farkında. TUA olarak biz de bu gerçeğin farkındayız. Uzay çalışmalarını yaparken dışa bağımlı olmamak çok önemli. Kendi teknolojimizi üretme yolunda önemli adımlar atıyoruz.