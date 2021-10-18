Balayında korkunç son! Yeni evli çiftin başına gelen şoke etti!

Muhteşem bir doğa içinde eğlenmeye başlayan kalabalık grubu ise, korkunç bir son bekliyordu…

Kamp alanında geçirecekleri ilk gecede grup, eğlenmek ve bir şeyler pişirmek için büyük bir ateş yaktı.

İlerleyen saatler boyunca, büyüyen kamp ateşinin başında eğlenmeye devam eden grupta bulunan damat Norbert Varga, bu keyifli anları fotoğraflamak için çadırına gitti. Burada bulunan fotoğraf ekipmanlarını hazırlamaya başladığı sırada ise, kulakları sağır eden korkunç bir gürültüyle sarsıldı.