Balıklar birbirleriyle sesli iletişim kuruyor

ABD
'NİN Cornell Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı, balıkların çıkardığı seslerin kendi aralarında bir iletişim dili olduğu konusundaki tezlerini doğruladı. Araştırmacılar 175 balık ailesi belirledi ve bunların üçte ikisinin sesli iletişim kurduğunu saptadı. Araştırmacı Aaron Rice
, "Dişlerini gıcırdatabilirler veya suda hareket ederek ses çıkarabilirler. Bu gibi yöntemlerde uzmanlaştıklarını görüyoruz" diye konuştu. Araştırmanın sonuç raporunda "Balıklar 155 milyon yıldır konuşuyor" denildi. DIŞ HABERLER