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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Balina, tekneyi devirdi: 6 ölü

Balina, tekneyi devirdi: 6 ölü
Yeni Zelanda'da Güney Adaları'nın Kaikoura kenti açıklarında bir tekne alabora oldu. 6 kişinin öldüğü, 6 kişinin kurtarıldığı kazanın, bir balinanın çarpması sonucu yaşandığı sanılıyor. Polis, 8.5 metre uzunluğundaki teknede meydana gelen kazanın "kahredici ve beklenmedik bir olay" olduğunu belirtti. Dalgıçların kazada ölen 6 kişinin cesetlerini çıkardığını bildiren yetkililer, kurtarılan kişilerin de sağlık kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Kaikoura Belediye Başkanı Craig Mackle kazanın yaşandığı saatlerde okyanusun çok durgun olduğunu ve teknenin altından bir balinanın yüzeye çıkmak istediğinin sanıldığını belirtti. Bölgede ispermeçet balinaları olduğunu ve zaman zaman kambur balinaların da bölgeden geçtiğini ifade eden Mackle "Bunun bir gün yaşanabileceği hep aklımızdaydı" dedi.
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Balina, tekneyi devirdi: 6 ölü
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