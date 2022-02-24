Balkan ülkelerinden Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri müdahaleye tepki!

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Facebook hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Rusya'yı kınadı.

Komsic, "İmkanlarımız doğrultusunda Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Dzaferovic ise Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere işgal etmesini şiddetle kınadığını vurgulayarak "Ukrayna'nın dört bir yanındaki şehirlerde Rus askeri güçlerinin acımasız saldırılarına maruz kalan insanların yanındayız. Dualarımız ve iyi dileklerimiz onlarla." dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu sebepsiz saldırı uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlalidir. Ukrayna'ya ve vatandaşlarına desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ediyor. Rusya, düşmanlığına son vermeli." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Twitter'dan "Rusya'nın saldırganlığının bir sonucu olarak sebepsiz bir savaşın sonuçlarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna ve vatandaşlarının yanındayız." açıklamasını yaptı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kararının bir saldırganlık eylemi olduğunu ve bu eylemlerin şiddetle kınandığını belirtti.

Ukrayna'nın Hırvatistan ve Bosna Hersek Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Ruslan Yegorov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna halkının çok zor durumda olduğunu, durumun bir an önce sakinleşip istikrara kavuşması gerektiğini dile getirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise açıklama yapmazken yerel saat ile 13.00'te Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi oturumu düzenleneceğini duyurdu.