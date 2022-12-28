Balkanlar diken üzerinde

Yeni yıla sayılı günler kala Balkanlar'daki savaş riski giderek büyüyor. Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlikte tansiyon hâlâ çok yüksek. Sırbistan'ın Kosova sınırındaki Merdare Sınır Kapısı'na Sırplar tarafından barikat kuruldu. Merdare yakınlarındaki Kursumlija Köyü sakinlerinden yaklaşık 20 kişilik bir grup, kamyon ve traktörlerle barikat kurdu ve bölgede trafik durdu. Kosovalı Sırplara destek vermek amacıyla barikat kurulduğu açıklandı. Yerel medyada ise yolun Avrupa'dan Kosova'ya gelen gurbetçilerin ülkelerine geçişlerini engellemek için kapatıldığı iddia edildi.Kosova ile Sırbistan arasındaki en büyük geçiş noktası olan Merdare Sınır Kapısı yaşananlardan sonra kapatıldı. Kosova yönetiminin sınır kapısını kapatma kararı, Sırbistan'ın silahlı kuvvetlerini en üst düzeyde alarma geçirdiğini açıklamasından saatler sonra geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, önceki gün ordu ve polise 'hazır ol' emri vermişti.Vucic, dün gece de ordu mensuplarını ziyaret etti. Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasıyla bir süredir iki ülke arasında gerilim yaşanıyor. Gözaltı kararına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın, Kosova ile Sırbistan arasında gerginlikte "yıkıcı etki" yarattığına yönelik suçlamaları reddederek "Sırpların haklarının nasıl sağlandığına dair gelişmeleri yakından izliyoruz. Atılan adımlar konusunda Belgrad'ı destekliyoruz" dedi.