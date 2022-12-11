Balkanlar’da savaş korkusu

Avrupa'da yeni bir savaş korkusu baş gösterdi. Kosova'nın, Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması üzerine silahlar çekildi. Kosova Polisi, belirli suç gruplarına mensup kişilerce, Bernjak sınır kapısına giden yolda bulunan Ujman Gölü yakınlarındaki görevli polis memurlarına ateş açıldığını kaydetti. Üç farklı yerden gelen saldırıya meşru müdafaa kapsamında geri ateş açıldı. Gruplar püskürtüldü. Ölüm veya yaralanma bildirilmedi. Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin bölgeye konuşlandırılması talebinde bulunacaklarını aktardı.