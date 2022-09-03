Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi'nin Belgrad Zirvesi'nde, Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Macaristan'ı temsilen gelen katılımcılara hitap etti. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) içindeki dar siyasi çıkarların AB'nin genişleme gündemini ele geçirdiğini belirterek, "Genişleme, AB'nin geçmişteki en başarılı politikalarından biriydi. Ancak AB içe dönük hale geldi ve dar siyasi çıkarlar genişleme gündemini ele geçirdi. Kimse Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın neden bu kadar uzun zamandır beklediğini düzgün biçimde açıklayamaz" değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, Balkanlar'da iki sınamanın bulunduğuna dikkati çekerek, bunların Bosna Hersek'teki siyasi kriz ile Sırbistan-Kosova arasındaki diyalog süreci olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edeceğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bosna Hersek'teki güncel durum gündemimizin en üstünde olacak. Balkanlar'ın kalbinde başka bir çatışmaya müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı. "Balkanlar'ın istikrarı ortak önceliğimiz" diyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Balkanlar'ın iyiliği için her türlü çabayı sarf edeceğinin de altını çizdi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Balkanlar kendi kaderini kontrol etmeli. Büyümenin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Birlikte refaha ulaşmalıyız" diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi'nin Belgrad Zirvesi kapsamında Karadağ Başbakanı'nın yanı sıra Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanlarıyla da bir araya geldi. Son görüşmesini Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile yapan Çavuşoğlu, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği ziyaret ile ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.