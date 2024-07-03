Balonla uzay turizmi başlıyor

Bir koltuğa 125 bin dolar ödeyenler, uzayın sınırına dev bir balonla seyahat edebilecekler. İlk başarılı uçuş denemesini tamamlayan Space Perspective, açık bir bar ve tuvalet içeren lüks kapsülden Dünya'nın kuşbakışı manzarasını sunuyor. 8 koltuğa sahip araçla yapılacak seyahatler bu yıl sonunda başlayacak. En düşük depozito ücreti ise bin dolar olarak belirlendi. Şirket kapsülle ilgili haberi ilk kez şubatta X'te açıklamış ve aracın "şimdiye kadar yapılmış herhangi bir insanlı uzay uçuşu kapsülünün en geniş iç mekânına" sahip olduğunu belirtmişti.