Baltık denizinde iki kargo gemisi çarpıştı

İsveç'in yerel kanallarından birinin aktardığına göre, Danimarka adası Bornholm ile İsveç'in güneyindeki Ystad şehri arasında iki kargı gemisi çarpıştı. Olaya karışan gemilerden birinin, Letonya'daki Salacgrīva'dan İskoçya'nın Montrose kentine gitmekte olduğu söylenen İngiliz bandıralı Scot Carrier gemisi olduğu bildirildi.

"TAM OLARAK NASIL OLDU BİLMİYORUZ"

Yetkililerden alınan bilgiye göre gemilerden biri baş aşağı yüzüyor. İsveç Denizcilik İdaresi İletişim Müdürü Jonas Franzen, "Tam olarak nasıl oldu bilmiyoruz" dedi.

GEMİLERDEKİ KAÇ KİŞİ VAR BİLİNMİYOR

Gemilerde bulunan kişi sayısı belirsizliğini korurken, şu ana kadar ölü ya da diri olarak herhangi bir mürettebat bulunamadı. Kurtarma ekibinde görevli komutan Jonas Franzen suyun çok karanlık ve soğuk olduğunu bu durumun arama kurtarma çalışmalarını zora soktuğunu belirtti. Ancak sudan çığlık seslerinin yükseldiği ifade edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Danimarka ve İsveç'ten en az on kurtarma botu olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürdürüyor. Bölgeye helikopterler de gönderildi. Aramaya devam etmek için dalış ekibi de talep edildi.

Ayrıntılar geliyor...