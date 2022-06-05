Bangladeş’te kimyasal dolu konteyner deposunda patlama! 28 ölü, 100’den fazla yaralı

EN AZ 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonucu çıkan yangında, en az 28 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve hayatını kaybedenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı.