Bangladeş’te tekne faciası: 23 ölü

Asya basınındaki haberlere göre, Pançagarhlı emniyet yetkilileri, Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin yerel saatle 14.30'da Karatoya Nehri'ne açıldığını söyledi.

23 ÖLÜ, 30 KAYIP

Yetkililer, teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 ila 70 yolcu olduğunu ifade etti. Teknenin Karatoya'nın orta kesimlerine geldiğinde battığını belirten yetkililer, olayda 23 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 30 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Yetkililer, kaybolanlara ilişkin arama kurtarma çalışmaları ile hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

TEKNEDE 100'DEN FAZLA YOLCU VARDI

Öte yandan, Bangladeş'te yayın yapan bazı haber siteleri, teknede 100'den fazla yolcu bulunduğunu ve en az 70'inin kurtarılarak bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.