Bangladeş’te tekne faciası: 51 ölü

Kazanın aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiği, batan teknenin 100'ün üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.
Yetkililer, ölü sayısının 51'e çıktığını doğruladı ve 25 kişinin hala kayıp olduğu belirtti.
Nöbetçi acil durum yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmasının sabah yeniden başlayacağını söyledi.
Pançagarhlı emniyet yetkilileri, dün Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin Karatoya Nehri'nde battığını bildirmişti.