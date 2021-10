Banksy’nin eseri rekor fiyata satıldı

Sotheby's Çağdaş Sanat Uzmanı Emma Baker ise, Banksy'nin 2018 yılındaki müzayedede alışılmışın dışında bir an yaşattığını söyledi. Baker, "The Girl with the Baloon" eserine atıfta bulunarak, "Herkes Banksy'nin müzayede sırasında kendi eserini parçaladığını düşündü. Ama o yeni bir sanat eseri meydana getirdi" ifadelerini kullandı. Baker, Banksy'nin eseri tamamen çerçeveden çıkarıp çöpe atmadığını ve yarıda durduğunu belirterek, "Bu nedenle bugün bu sonuca ulaştık ve kesinlikle başarılı bir çalışma oldu" dedi.Baker, Banksy'nin değer, para ve sanat dünyası üzerine yorumları olduğunu ifade ederek, yalnızca sokak sanatı sevenlerin değil aynı zamanda başyapıtlarla ilgilenenlerin de onun sanatına ilgi duyduğunu aktardı. Baker, Banksy'nin The Girl with the Baloon eserini kısmen parçalamasıyla sanat tarihinde yer edinen an ile onun çok daha popüler bir sanatçı haline geldiğini ve sanat hayatında yeni bir sayfayı açtığını açıkladı.