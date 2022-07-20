Barda ölen 21 gencin kanından metil alkol çıktı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin East London kentindeki bir barda geçen ay henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden 21 gencin kan örneklerinde metil alkol tespit edildiği bildirildi. Doğu Cape eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 26 Haziran'da East London'daki Enyobeni tavernasında hayatını kaybeden gençlerden alınan kan örneklerinde metil alkol tespit edildiği ancak bunun ölümcül seviyelerde olup olmadığını öğrenmek için testlerin yapılmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada, en genci 13 yaşında olan maktullerin kanlarındaki alkol ve karbonmonoksit seviyesinin ölümcül düzeyde olmadığının belirlendiği aktarıldı.