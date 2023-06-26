Barış için Ankara devrede

Türkiye,Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için çaba gösterirken; izlediği rasyonel politika ile barışın mimarisinde önemli görev üstleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da "Ukrayna barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları toplantısı gerçekleştirildi. 15 ülke temsilcisinin yer aldığı toplantıya, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katılım gösterdi. Ukrayna'daki son durum ele alındı. Birçok ülke tutumunu savaşın gidişatına göre değiştirdi ancak Türkiye savaşın başından beri arabulucu olabilecek tek aktör olarak gösterildi.