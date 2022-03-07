Giriş Tarihi: 8.3.2022

‘Barış için her şeyi yapmalıyız’

Ülkesindeki son duruma ilişkin konuşan Ukrayna lideri Zelenski, “Barış için her şeyi yapmalıyız. Onlar akıllarını kaybediyorsa biz de korkumuzu kaybedeceğiz. Vatanımızı savunacağız” diye konuştu