‘Barış için her şeyi yapmalıyız’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
, Rus güçlerinin saldırılarına ilişkin yayınladığı son videosunda, barış için her şeyi yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Rus ordusunun insanların yaşadığı yerlere füzeler atttığını belirten Zelenski, bunun "sadece terör" olduğunu söyledi. Zelenski, "İnsanların yaşadığı yerlere füze atıyorlar. Bu, sadece terördür. Bunun başka bir açıklaması yok. Onlar akıllarını kaybediyorsa biz de korkumuzu kaybedeceğiz. Vatanımızı savunacağız" diye konuştu.
'DAHA NE KADAR İNSAN ÖLMELİ?
Rusya'nın planlarını uygulamaya devam etmesi halinde yeni yaptırımların uygulanması gerekeceğini vurgulayan Ukrayna lideri, diğer ülkelere de seslenerek, "Daha ne kadar insanın ölmesi lazım. Siz bu yardımı Ukrayna'ya değil, kendinize yapacaksınız" ifadesini kullandı. Ukrayna hükümetinin, zaferden sonra neler yapacağını konuştuğunu kaydeden Zelenski, "Biz iş insanlarımızı desteklemek için her türlü yardım paketini konuşuyoruz. Bu, devlet yardımı olacak. Çünkü ülkemizin geleceği bizim için çok önemli. Hepimiz vatanımıza dönmeliyiz" dedi.
KREMLİN 'TARAFSIZLIK' ŞARTINDA ISRARCI
KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters
haber ajansına demecinde, Kiev'in, şartlarını yerine getirmesi hâlinde Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu anında durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov, bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti. Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın şartlarının neler olduğu sorulduğunda; Ukrayna'nın askeri operasyonlarına son vermesini, tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek 'sabitlemesini', Kırım
'ı Rusya'nın parçası olarak tanımasını ve Donetsk
ile Luhansk
halk cumhuriyetlerini bağımsız topraklar olarak tanımasını istediklerini söyledi.
WSJ: RUSYA, SURİYELİ SAVAŞÇILARI SAHAYA SÜRECEK
AMERİKAN Wall Street Journal
gazetesi, Rusya ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gazeteye konuşan 4 ABD
'li yetkili, Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye
'de şehir savaşlarını tecrübe etmiş yabancı savaşçıları topladığını iddia etti. Şu ana kadar kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği ise bilinmiyor.
RUSYA'DAN HASIM ÜLKELER LİSTESİ
RUSYA hükümeti, Rusya'ya, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına hasmane eylemlerde bulunan yabancı ülke ve bölgelerin listesini onayladı. Listede ABD, tüm AB ülkeleri, Kanada, Birleşik Krallık (Jersey, Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık dahil), Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan yer aldı.
UKRAYNA: RUS SAVAŞ GEMİSİNİ VURDUK
UKRAYNA'NIN Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi de Rusya'nın Vinnitsa Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıda 5'i sivil 9 kişini öldüğünü bildirdi. Rusya'nın bin 500 konut ve 34 hastaneyi vurduğu da kaydedildi.