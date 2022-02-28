Barış umudu ikinci tura kaldı

Rusya'nın saldırıları beşinci gününde devam ederken, taraflar masaya oturdu. Pazar günü güvenlik nedenleriyle ertelenen müzarekeler dün Belarus
sınırında gerçekleştirildi. İlk önce 12.00 olarak açıklanan görüşme, Türkiye
saati ile 14.00 sularında başladı ve yaklaşık 5 saat sürdü. Kiev yönetimi Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini istedi. Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başmüşaviri Vladimir Medinsky, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, "Ortak pozisyonlarda öngörebileceğimiz bazı noktalar bulduk" dedi. Medinsky, bir sonraki toplantının Belarus-Polonya
sınırında gerçekleşeceğini bildirdi.
AB'YE ÜYELİK BAŞVURUSU
Toplantı başlamadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
, Rus birliklerini silahlarını bırakmaya ve AB'yi Ukrayna'nın üyeliğini başlatmaya çağırdı. Zelenski, ülkesinin AB'ye katılımı için başvuru dilekçesini de imzaladı. Zelenski, pazar günü yaptığı konuşmada ise bu görüşmelerden bir ilerleme beklemediğini söylemişti. Ancak, küçük de olsa bu şansı denemeleri gerektiğini sözlerine eklemişti. Ukrayna heyetinde iktidardaki Halkın Hizmetkârı Partisi Başkanı David Arakhamia
, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Kırım Tatarlarından Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov gibi üst düzey isimler yer aldı. Moskova
tarafında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinsky başkanlığındaki heyette, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin
, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko
gibi üst düzey isimler yer aldı. Öte yandan İsrail basınına göre Zelenski, Rusya ile yürütülecek müzakerelere Rus milyarder Roman Abramoviç
'in de dahil olmasını istedi. İngiliz futbol takımı Chealsea'nin de sahibi olan Abramoviç'in sözcüsü, ünlü işadamının teklifi kabul ettiğini duyurdu.