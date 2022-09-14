Barışa giden yol Türkiye’den geçiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleriyle Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin son dönemde izlediği diplomasinin takdir topladığını belirterek bunlardan öne çıkanların tahıl anlaşması, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO başvuruları bağlamındaki kazanımlar, NATO stratejik konseptte elde ettiği kazanımlar ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelişimi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde, Türkiye'yi kendisinin temsil edeceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail'e büyükelçi atanmasına ilişkin bir soruya, "Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak" yanıtını verdi.Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı zorluklar konusunda Türkiye'nin aktif dış politikası sayesinde somut adımlar atılabildiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Ukrayna Savaşı, bölgede barışa giden yolun Türkiye'den geçtiğini herkese bir kez daha gösterdi. Bu husus Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu, Afrika gibi birçok coğrafya için de geçerli. Bosna Hersek ve Sırbistan-Kosova dosyalarında barış yolunda yoğun diplomasi yürütüyoruz" dedi.Bosna Hersek'te tüm aktörlerle konuşabilen en etkin aktörün, Türkiye olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgedeki en popüler liderlerden biri olduğunu dile getirdi.Bakan Çavuşoğlu, "İki gün önce (Azerbaycan- Ermenistan) sınırda yaşanan çatışmalar bölgede durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Burada kalıcı barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan, provokasyonlardan vazgeçmeli ve işbirliği ve barışa yönelik samimi adımlar atmalı. Hem bize yönelik hem Azerbaycan'a yönelik" diye konuştu.