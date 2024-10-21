Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası hukuk temelinde ve müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması için girişimlerin sürdüğünü belirterek, barışa yönelik çabalara destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi: "Savaşın uluslararası hukuk temelinde ve müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması için girişimler sürüyor. Barışa yönelik çabalara destek vermeye hazırız. Cumhurbaşkanı'mızın hassasiyetini biliyorsunuz. Özellikle çok büyük yıkıma ve hayat kaybına yol açan bu savaşın bir an önce durdurulması için var gücüyle çalışmakta." Bakan Fidan, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda ise "Bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türk müteahhitlik şirketleri Ukrayna'da lider konumdalar. Şirketlerimiz savaşın başladığı 2022 yılından bu yana 70 projeyi de tamamladı başarıyla ve vefa göstererek şirketlerimiz savaş döneminde bile Ukrayna'yı terk etmediler" dedi Ukraynalı Bakan Sybiha da bakan olarak yurtdışına ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'nin savaşın adil bir barışla sonlanması için gösterdiği çabaya minnettar olduklarını söyledi.