Başbakanın çöpünden gizli belgeler çıktı

Alman medyasında ortaya atılan bir haber, başbakan ve eşini zor durumda bıraktı. Çıkan haberlere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst'in, evlerinin yakınındaki çöplerde G7 zirvesiyle ilgili gizli belgeler bulundu. Söz konusu olay, Scholz ve Ernst'in binasındaki komşusunun çöpleri karıştırmasıyla ortaya çıktı. Haberlerde ayrıca Ernst'in gizli belgeleri çöpe atmasının dışında kâğıt atıklarla evsel atıkları karıştırarak geri dönüşüm kurallarını ihlal ettiği de ileri sürüldü. Alman dergisi Der Spiegel'in haberinde Brandenburg eyaletinde eğitim bakanı olan 61 yaşındaki Ernst, gizli belgeleri düzenli olarak çöpe atıyor.