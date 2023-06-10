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Giriş Tarihi: 10.6.2023 11:55 Son Güncelleme: 10.6.2023 12:01

Başkan Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlleri için adresler belli oldu! İşte gündemindeki konular...

Başkan Recep Tayyip ERdoğan'ın seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerinin adresleri belli oldu. Başkan Erdoğan 12 Haziran Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. 13 Haziran Salı günü ise Azerbaycan'da olacak. İşte Başkan Erdoğan'ın gündemindeki konular...

AA
Başkan Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlleri için adresler belli oldu! İşte gündemindeki konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlet geleneği olarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 12 Haziran Pazartesi günü KKTC'ye yapacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmelerde, ilerleyen dönemde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, 13 Haziran Salı günü yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

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Başkan Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlleri için adresler belli oldu! İşte gündemindeki konular...
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