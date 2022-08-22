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Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ekonomideki adımlar, konut ve destek kararları masada
Giriş Tarihi: 22.8.2022 01:24 Son Güncelleme: 22.8.2022 01:38

Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ekonomideki adımlar, konut ve destek kararları masada

Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ekonomideki adımlar, konut ve destek kararları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Son olarak ay başında yapılan Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Kabine toplantısında, iç ve dış gündem, ekonomiye ilişkin gelişmeler ve 81 ilde yapılacak olan 500 bin konutlu sosyal konut projesi ele alınacak. Toplantının ardından kararları duyurmak için Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

Son dakika kabine haberleri: Son olarak 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu ayki ikincisi bugün yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bir araya getireceği zirvede önemli gündem başlıkları olacak. Daha önceki toplantıda tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmış ve bu başlıklarla ilgili planlanan adımlar bir bir atıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

EKONOMİDE ATILAN VE ATILACAK ADIMLAR EN ÖNEMLİ BAŞLIK

Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer alacak. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geliyor.

500 BİN KONUT PROJESİ

Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDEKİ İNDİRİM VE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ

Yine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Markeleri ekseninde başlatılan kar amaçlı olmayan satışlarla ucuz gıda hamlesinde son durum ve atılacak adımlar konuşulacak.

FAİZ İNDİRİMİ VE PİYASALARIN TEPKİSİ

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.

TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE'DE SON DURUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları tarafından terörle mücadele ve hem yurtiçi hem yurtdışında atılan adımlar, hazırlıklar aktarılacak.

SURİYE'DE UZLAŞMAYI TESİS EDECEK POLİTİKA NASIL İLERLEYECEK

Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında bir uzlaşma zemini oluşturulmasına ilişkin düşünülen girişimler de kabinede değerlendirilecek. Bilindiği gibi bu adımla ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve mülteci sorunu ve bölgesel istikrar için değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.

UKRAYNA VE RUSYA TEMASLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Kabine'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve Ukrayna ziyareti ile Zelenskiy temaslarını değerlendirecek ve kabinede bundan sonrası için neler yapılabileceği konuşulacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısının ardından alınan son dakika kararlarını açıklamak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

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Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ekonomideki adımlar, konut ve destek kararları masada
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