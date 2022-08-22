Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ekonomideki adımlar, konut ve destek kararları masada

Son dakika kabine haberleri: Son olarak 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu ayki ikincisi bugün yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bir araya getireceği zirvede önemli gündem başlıkları olacak. Daha önceki toplantıda tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmış ve bu başlıklarla ilgili planlanan adımlar bir bir atıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.