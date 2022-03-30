Başkan Erdoğan: Kardeşlik Hukukuna Dayalı Ebedi Dostluk ve İşbirliği





Türkiye'nin 'Asya Yüzyılı'nda kadim kıtayla ilişkilerini 'Yeniden Asya' sloganıyla daha kapsamlı bir yaklaşımla ele aldığı bu dönemde, kardeş Özbekistan'la ilişkilerimizin her alanda derinleştirilmesini, bir tercihten ziyade aramızdaki özel bağların ve tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kardeşlik hukukuna dayanan stratejik ortaklık olarak tanımlanan ilişkilerimiz karşılıklı güven ortamında her alanda kök saldı.