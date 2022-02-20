Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı

Erdoğan ve Tshisekedi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin Milli Marşları çalındı. Başkan Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrası, iki Cumhurbaşkanı, Türk ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrakları önünde poz verdi.

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi | Video

Daha sonra Erdoğan ve Tshisekedi birbirine heyetlerini takdim etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler, iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenleyecek.