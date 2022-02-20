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Giriş Tarihi: 20.2.2022 18:56 Son Güncelleme: 20.2.2022 19:30

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi. Başkan Erdoğan burada, resmi törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi | Video

Erdoğan ve Tshisekedi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin Milli Marşları çalındı. Başkan Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrası, iki Cumhurbaşkanı, Türk ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrakları önünde poz verdi.

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi | Video

Daha sonra Erdoğan ve Tshisekedi birbirine heyetlerini takdim etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler, iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek

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Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı
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