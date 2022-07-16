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Giriş Tarihi: 16.7.2022 21:34 Son Güncelleme: 16.7.2022 21:59

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

AZAMİ İŞBİRLİĞİ BEKLENTİSİNİ DİLE GETİRDİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

GIDA GÜVENLİĞİNDE BÜYÜK RAHATLAMA

Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul'da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi'nden idare edilmesi kararına varıldığına değinen Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.

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Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
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