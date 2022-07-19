Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı! "Buradan çıkan netice dünyayı etkileyecek"

Erdoğan "Ben yine de şahsım ve heyetim atına çok teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum" diye ekledi.

PUTiN'DEN ERDOĞAN'A TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Başkan Erdoğan'a 'tahıl ihracatı' konusundaki arabuluculuk çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Astana formatında 7. Üçlü Zirve'ye katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, kritik zirve öncesi Putin ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.