Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı! "Buradan çıkan netice dünyayı etkileyecek"

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tahran'daki zirve kapsamında bir araya geldi.
"TÜM DÜNYAYI OLUMLU ETKİLEYECEK"
Başkan Erdoğan ve Putin, zirve öncesi bir görüşme gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, Putin''le yapacağı görüşme öncesi kısa bir açıklamada bulundu. "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir." dedi.
Erdoğan "Ben yine de şahsım ve heyetim atına çok teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum" diye ekledi.
PUTiN'DEN ERDOĞAN'A TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Başkan Erdoğan'a 'tahıl ihracatı' konusundaki arabuluculuk çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Astana formatında 7. Üçlü Zirve'ye katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelecek.
Başkan Erdoğan, kritik zirve öncesi Putin ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.
REİSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle geldiği İran'ın başkenti Tahran'da temasları sürüyor. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılanmasının ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşme sonrası Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile kameraların karşısına geçti. Tahran'da iki ülke arasında anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
MASADA BU MADDELER VAR
Astana formatındaki zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının ele alınması öngörülüyor.