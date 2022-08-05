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Giriş Tarihi: 5.8.2022 08:51 Son Güncelleme: 5.8.2022 08:55

Başkan Erdoğan Putin zirvesinde dikkat çeken başlık: Vize serbestisi...

Başkan Erdoğan Putin zirvesinde dikkat çeken başlık: Vize serbestisi...

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Soçi'de bir araya gelecek.17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşecek olan iki liderin gündeminde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri harekat, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, tahıl koridoru ve Akkuyu Nükleer santrali olması bekleniyor. Öte yandan bir vize sürprizi de çıkması gündemde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Soçi'de bir araray gelecek. Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Akkuyu Nükleer Santrali konuları masada olacak.

Putin, İkili zirveye 24 saat kala Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladı ve Başkan Erdoğan ile görüşmesine hazırlandı. Rusya Güvenlik Konseyi'nin Putin-Erdoğan zirvesi için plan dışı toplantıya çağrıldığını doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Konsey, Soçi'de iki ülke lideri arasında yapılacak zirveyi ele almak için toplantıya çağrıldı. Konsey üyeleri görüşme gündemini ele aldı" dedi.

VİZE SERBESTİSİ

Toplantıya yakın kaynaklar konseyin toplantıda ele aldığı konular arasında Türk vatandaşlarına Rusya vizesinin kaldırılmasının da bulunduğunu dile getiriliyor.

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Başkan Erdoğan Putin zirvesinde dikkat çeken başlık: Vize serbestisi...
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