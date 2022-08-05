Başkan Erdoğan Putin zirvesinde dikkat çeken başlık: Vize serbestisi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Soçi'de bir araray gelecek. Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Akkuyu Nükleer Santrali konuları masada olacak.
Putin, İkili zirveye 24 saat kala Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladı ve Başkan Erdoğan ile görüşmesine hazırlandı. Rusya Güvenlik Konseyi'nin Putin-Erdoğan zirvesi için plan dışı toplantıya çağrıldığını doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Konsey, Soçi'de iki ülke lideri arasında yapılacak zirveyi ele almak için toplantıya çağrıldı. Konsey üyeleri görüşme gündemini ele aldı" dedi.