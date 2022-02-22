Başkan Erdoğan Senegal’de! Büyükelçilik binasının açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılışında açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dakar büyükelçiliğimizin yeni açılan binasının ülkemize milletimize ve Senegal halkına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir eserin kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Son gelişimizde burada bize bu yer tahsis edildi. 2 yıl önce burada büyükelçiliğimizin temelini attık. Afrika'da pekçok faaliyeti bulunan Tosyalı holdinge teşekküre ediyorum. Emekleriyle alın terleriyle bu güzel eserin inşaatını rekor sürede gerçekleştiren kardeşlerime de teşekkür ediyorum.

Başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere Senegal yetkililerine de teşekkür ediyorum.

İşbirliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. İnşallah ikili ticaretimiz 1 milyar doları bulacak.

Özellikle açılışın ardından, Türk müteşebbislerle birlikte inşaa edilen 50 bin kişilik Senegal stadyumunun açılışını yapacağız.