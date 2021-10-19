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Giriş Tarihi: 19.10.2021 15:50 Son Güncelleme: 19.10.2021 15:52

Başkan Erdoğan Togo'da!

Başkan Erdoğan Togo’da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti sonrası Togo'ya geçti. Erdoğan'ı, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'nda Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 15.15'te Togo'nun başkenti Lome'ye gitti.

Erdoğan, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'nda Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Lome'ye geldi.

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Başkan Erdoğan Togo'da!
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