Başkan Erdoğan’dan büyükelçi kararı: Mısır’la yeni dönem resmen başladı...

Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİNE YUNUS DEMİRER ATANDI
Buna göre, Paraguay Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül'ün, Fransa Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer'in atanmasına karar verildi.
10 YIL SONRA MISIR'A BÜYÜKELÇİ
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık, Mısır Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen, İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.