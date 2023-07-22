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Giriş Tarihi: 22.7.2023 09:47 Son Güncelleme: 22.7.2023 09:57

Başkan Erdoğan'dan büyükelçi kararı: Mısır'la yeni dönem resmen başladı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mısır'a 10 yıl sonra ilk kez büyükelçi atandı...

AA
Başkan Erdoğan’dan büyükelçi kararı: Mısır’la yeni dönem resmen başladı...

Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİNE YUNUS DEMİRER ATANDI

Buna göre, Paraguay Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül'ün, Fransa Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer'in atanmasına karar verildi.

10 YIL SONRA MISIR'A BÜYÜKELÇİ

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık, Mısır Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen, İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.

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Başkan Erdoğan'dan büyükelçi kararı: Mısır'la yeni dönem resmen başladı...
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