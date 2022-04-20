Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi: Mescid-i Aksa saldırılarının durdurulması için devrede...

HERZOG GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la dün telefonda görüştü. Erdoğan, Herzog ile görüşmesinde, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede, ramazanın başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: