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Giriş Tarihi: 1.4.2022 19:39

Başkan Erdoğan'dan Ramazan ayı mesajı

Başkan Erdoğan’dan Ramazan ayı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir Ramazan mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, "Ramazan’ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum." dedi.

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Başkan Erdoğan'dan Ramazan ayı mesajı
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