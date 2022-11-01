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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Başkan Erdoğan’dan tebrik

ANKARA
Başkan Erdoğan’dan tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Silva'yı tebrik eden Başkan Erdoğan, 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi. 2010 yılında beraber "stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.
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Başkan Erdoğan’dan tebrik
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