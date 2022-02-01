Başkan Erdoğan’dan Ukrayna çıkarması: Zelenskiy’den kritik mesajlar...

İKİ GÜN İÇİNDE EGERÇEKLEŞECEK

Söz konusu sinyalin, Türkiye ile STA imzalanması olduğuna işaret eden Zelenskiy, "İki gün içerisinde Türkiye ile bir STA imzalayarak güçlü bir ekonomik sinyal vermeye hazırlanıyoruz. Gruplarımız çalışıyor ve anlaşacağımızdan eminim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Şubat'ta gerçekleştirmesi planlanan Ukrayna ziyaretinde, yeni iş birlikleri için görüşmelerin yapılması planlanıyor. İki ülke arasında yıllık 5 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.