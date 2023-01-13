Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak görüntülere İsveç’ten ‘açıklama’ geldi: Bu bir sabotaj!

Çavuşoğlu, yapılanın ifade özgürlüğüne girmediğini, bir terör propagandası olduğunu belirterek, "Şehrin merkezinde, belediyenin önünde yapılmaları tam bir kepazeliktir. 'Bu ne demek?' İsveç yetkilileri buna göz yumuyor ve izin veriyor demektir. Onlar izin vermezse bunu yapamazlar." dedi.

Çavuşoğlu'nun NATO hatırlatmasının ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan bir son dakika açıklaması geldi. İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonuna ilişkin "NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." dedi.