Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçak görüntülere İsveç’ten ‘açıklama’ geldi: Bu bir sabotaj!

Dünya İsveç'teki PKK rezaletini konuşuyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan tarihi belediye binasının önünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maket, bir direğe ayaklarından asıldı. Çirkin olayın gerçekleştiği anları kayıt altına alan PKK destekçileri, eylemi terör örgütü bağlantılı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
Skandal olaya Türkiye'den peş peşe tepkiler gelirken alçak eylem dünya gündemine oturdu. Türkiye kanadından yapılan peş peşe açıklamalar, İsveç'i ve teröre verilen desteği ağır şekilde kınarken İsveç'in gündemini NATO kaygısı sardı.
TÜRKİYE'DEN SERT ÇIKIŞ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK yandaşlarının propagandasına ilişkin, "PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor." ifadelerini kullanarak ülkenin NATO üyeliğinin Türkiye tarafından veto edilebileceğini hatırlattı.
"PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor. Bu mayınları temizlemek de bu mayınlara bilerek basmak da İsveç'in tercihidir." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör kaygılarını NATO müttefiklerinin anlaması gerektiğini, İsveç ve Finlandiya'nın bu konuda Türkiye'yi daha fazla anlaması gerektiğini söyledi.
Çavuşoğlu, yapılanın ifade özgürlüğüne girmediğini, bir terör propagandası olduğunu belirterek, "Şehrin merkezinde, belediyenin önünde yapılmaları tam bir kepazeliktir. 'Bu ne demek?' İsveç yetkilileri buna göz yumuyor ve izin veriyor demektir. Onlar izin vermezse bunu yapamazlar." dedi.
Çavuşoğlu'nun NATO hatırlatmasının ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan bir son dakika açıklaması geldi. İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonuna ilişkin "NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." dedi.
"NATO ÜYELİĞİMİZİ HEDEF ALAN BİR SABOTAJ"
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.
Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu.
Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." ifadesini kullandı.
İsveç'te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.