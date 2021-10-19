Başkan Erdoğan’ın Afrika gezisi Fransa’nın gündeminde! Türk SİHA’ları öne çıktı

Erdoğan'ın Angola ve Nijerya ziyaretinde Türk silahlarını satmanın söz konusu olacağı aktarılan haberde, Türk silahlarının en önemli örneğinin Bayraktar SİHA'ları olduğu ve bu SİHA'ların 4 cephede kendini gösterdiği için Afrika'da satılabileceği belirtildi.

Haberde, "Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Savaş uçaklarından 20 kat daha ucuz ve hiçbir pilotunun hayatını tehlikeye atmıyor. Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da Türk etkisinin bir vektörü haline geldiler. Erdoğan'ın ABD, Çin ve Rusya gibi kendisinden daha güçlü ülkelerle çatışmaya girmeden akıllıca geliştirdiği etkidir. Ancak Fransa gibi daha az güçlü ülkelere meydan okumaktan çekinmiyor. (Erdoğan) Fransa'ya karşı Haziran 2020'de Libya açıklarında bilek güreşini kazandı." ifadeleri kullanıldı.