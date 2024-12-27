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Giriş Tarihi: 27.12.2024 15:35 Son Güncelleme: 27.12.2024 15:43

Başkan Erdoğan'a askerlik fotoğrafı sürprizi

Başkan Erdoğan, Balıkesir Havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti. Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.

Başkan Erdoğan’a askerlik fotoğrafı sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ASKERLİK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Başkan Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Öte yandan, kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti.

Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Başkan Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.

FABRİKA PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini de ziyaret etti.

Burada taziyelerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenleri için dua okudu.

ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Ziyarette çocuklarla da yakından ilgilenen Erdoğan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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Başkan Erdoğan'a askerlik fotoğrafı sürprizi
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