Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisine ABD övgüsü: Türkiye’ye minnettarız!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterress'e Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılması için gösterdiği çabadan dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Dünya, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı." dedi.

Blinken, Washington'da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı, Çin ile rekabet, bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Blinken, "Ayrıca Karadeniz Tahıl Girişiminin uzatılması ve kapsamının genişletilmesine duyulan acil ihtiyacı görüştük." dedi.