Başkan Erdoğan’ın G20’de yoğun diplomasi trafiği

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, iklim değişikliğiyle mücadele, Kovid-19 salgını ve sonrası ekonomik toparlanma, dijital ekonominin vergilendirilmesi gibi konuları görüşmek üzere bugün İtalya
'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geliyor. İki gün sürecek zirve için dün akşam Roma
'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın yoğun programı olacak. Erdoğan, bugün Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık oturumuna katılacak. Daha sonra ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Akşam ise İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğindeki kültürel etkinliğine katılacak olan Erdoğan, ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek. Erdoğan'ın bugün yapılacak "Daha İyi Toparlanma İçin KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı liderler yan etkinliğine katılması da bekleniyor.
Yarın ise İklim Değişikliği ve Çevre Zirvesi oturumuna katılacak olan Başkan Erdoğan, ardından çalışma öğle yemeği formatında olacak Sürdürülebilir Kalkınma oturumuna katılacak. Erdoğan Roma'dan ayrılmadan önce ise basın toplantısı düzenleyecek.