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Giriş Tarihi: 14.2.2022 21:57 Son Güncelleme: 14.2.2022 22:04

Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı

Başkan Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla Abu Dabi’nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı.

Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Abu Dabi'de, kentin sembol binaları Türk bayrağı görseliyle ışıklandırıldı. Ayrıca Abu Dabi Emirlik Sarayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Emirates Palace da Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

DÜN DE DÜNYANIN EN BÜYÜK BİNASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILMIŞTI

Dün de dünyanın en yüksek gökdeleni olan Dubai'deki Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtılmış ve İstiklal Marşı dinletilmişti. Gökdelenin üzerine ayrıca Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtılmıştı.

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Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı
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