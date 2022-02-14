Başkan Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla Abu Dabi’nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı

DÜN DE DÜNYANIN EN BÜYÜK BİNASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILMIŞTI

Dün de dünyanın en yüksek gökdeleni olan Dubai'deki Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtılmış ve İstiklal Marşı dinletilmişti. Gökdelenin üzerine ayrıca Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtılmıştı.