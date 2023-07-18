Başkan Erdoğan’ın ziyareti Suudi Arabistan basınında

Başkan Erdoğan'ın ziyareti başta Suudi Arabistan haber ajansı SPA olmak üzere pek çok gazetede yer aldı.

SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 1929'da imzalanan "Muhadenet Muahedesi"ne (Dostluk Anlaşması) dayanan tarihi ve güçlü ilişkiler olduğu hatırlatıldı. İki ülkenin sahip olduğu coğrafi konum sayesinde ilişkilerin gelişip büyüdüğü ifade edilen haberde, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin, ilişkilerin gücünü ortaya koyduğu vurgulandı.