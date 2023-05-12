Batı basınının derdi Türkiye’nin bağımsızlığı

Tarihi seçim öncesinde Batı basını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında tüm sınırları zorluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı karalama haberlerinin ortak noktası Türkiye'nin sürdürdüğü bağımsız politikalar oluyor. Batı basınındaki haberlerde Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek, Doğu Akdeniz politikası, İHA - SİHA üretimleri, Rusya'dan alınan S-400'ler, İsveç'in NATO üyeliğine uygulanan veto, Suriye - Irak'taki terör operasyonu, Kıbrıs'taki milli politika ve Afrika ülkelerindeki açılımlar hedef alınıyor.Birçok haberde Erdoğan yönetiminde Türkiye'nin bağımsız politika izlemeye başladığına vurgu yapılıyor. Son olarak İngiltere merkezli The Telegraph, Erdoğan'ı hedef aldı. Haberde Türkiye'nin bağımsız dış politikalarına atıf yapılarak "Birçok NATO lideri Erdoğan'ın iktidardan indirilmesini umutla bekliyor" denildi.İngiltere merkezli BBC kanalında skandal bir belgesel yayınlandı. Belgeselde Erdoğan düşmanlığı gözler önüne serildi. "Türkiye: Erdoğan İmparatorluğu" isimli belgesele FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen isimler ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.