Batı Kudüs’teki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Batı Kudüs'te sivilleri hedef alan bombalı saldırıları kınadı. Son dönemde Kudüs ve Batı Şeria'da tırmanan gerilim ve yaşanan can kayıplarından derin kaygı duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Sivilleri hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, yaralananlara acil şifalar diliyor, taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verildi. Batı Kudüs'te iki ayrı noktadaki otobüs durakları yakınında, bombalı saldırı olduğundan şüphelenilen patlamalar meydana geldi. 1 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı. Yahudi yerleşimciler, patlamanın ardından Batı Şeria'da bazı caddeleri kapattı. Taş attıkları Filistinlilere ait araçların camları kırıldı. Öte yandan, İsrail güçleri, ruhsatsız olduğu iddiasıyla El Halil kentindeki bir okulu yıktı. Ayrıca İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu kalbinden vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ahmad Şahade son yolculuğuna uğurlandı.