Batı, PKK terörünü görmezden geliyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın karanlık yüzünü "After the Rain: Families Seeking Justice" belgeseliyle ortaya koyan Hollandalı araştırmacı Rena Netjes, Anadolu Ajansı'na konuştu. Terör örgütünün Suriye'deki baskısını ifşa ettiği için İstanbul'da 2 Aralık'ta evinden ayrılmak üzereyken e-postayla iki ölüm tehdidi alan Netjes, Türkiye'nin uyarılarına kulak tıkayan Batılı ülkelerin terör örgütünün karanlık yüzünü görmediğini anlattı.Araştırmacı gazeteci Netjes, terör örgütünün Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki baskıcı politikaları, insanları kaçırması ve muhalifleri sindirmesi üzerine araştırmalar yürüttüğünü aktardı. Netjes, YPG/PKK'nın çocukları kaçırmasının dahi Batı'da yeteri kadar ciddiye alınmadığını belirtti.Hollanda'da kamuoyunun, medya tarafından yanlış yönlendirildiğini belirten Netjes, "Hollanda'da terör örgütü YPG/PKK hakkında eksik bilgi var" dedi. Netjes, ülkesinde terör örgütü YPG/PKK propagandasına karşı çıktığı için kendisini korkutmak istediklerini, Hollanda'da bir akademisyen arkadaşının başına da aynı şeyin geldiğini anlattı. Netjes, "Hollanda'da hükümet ve koalisyondaki partilerin çoğu, terör örgütü YPG/ PKK hakkında benim gibi düşünüyor fakat solcu partiler ve medyanın baskısı sebebiyle bu yeterince gösterilemiyor" dedi. Aldığı ölüm tehditlerinin ardından insan hakları kuruluşları, kadın hakları dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) henüz destek görmediğini belirten Netjes, yalnız kendisinin değil Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarına maruz kalanların da korunması gerektiğini vurguladı.Türkiyekarşıtı haberleriyle bilinen France 24 yayın organında bu kez terör örgütü PKK itirafları yayınlandı. Fransa Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı sonucu PKK/ YPG destekçileri başkent sokaklarını savaş alanına çevirmişti. France 24'teki haberde Kürtler ile terör örgütü PKK'nın ayrıştırılması gerektiği kaydedildi. Türkiye'nin sorununun terör örgütü PKK ile olduğuna dair düşüncelere yer verilen haberde PKK'nın on binlerce ölümden sorumlu olan bir örgüt olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca Fransa'nın "özgürlük savaşçıları" olarak Suriye'de desteklediği YPG ile PKK'nın çatı örgüt olduğuna dair ortaya konan raporlar da hatırlatıldı.