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Giriş Tarihi: 26.3.2022

‘Batı, Rusya’ya hibrit savaş ilan etti

‘Batı, Rusya’ya hibrit savaş ilan etti
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'yı yok etmek istediğini söyledi. Avrupa'daki siyasetçilerin, "Hitler Almanyası'nda" kullanılan "topyekûn savaş" terimini Rusya'ya karşı kullandıklarını savunan Lavrov, "Batılılar, Rusya'ya karşı topyekûn, hibrit bir savaş ilan etti. Hedefleri gizli değil, Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler" diye konuştu. Lavrov, Batılıların, Birleşmiş Milletler kararlarını etkilemek için kışkırtıcı bir propaganda yürüttüğünü belirterek, "Batı dışındaki dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, muazzam bir baskı altındalar" dedi.
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‘Batı, Rusya’ya hibrit savaş ilan etti
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