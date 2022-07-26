Batı Trakya’da sıkıntılar sürüyor

Yunanıstan'ın 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatması, bölgedeki Türk azınlık tarafından endişeyle karşılandı. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, Batı Trakyalı Türk azınlığın, eğitim konusunda çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu belirterek, duyulan en büyük rahatsızlığın, Yunan devletinin azınlığın eğitimine ilişkin kararları azınlığın görüşüne başvurmadan alması olduğunu kaydetti. Aydın Ahmet, son uygulamalardan sonra Batı Trakya'daki azınlık ilkokulu sayısının 99'a düştüğünün altını çizdi. İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, yaklaşık 750 öğrencisi bulunan İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'ndeki sıkıntıyı şu sözlerle anlattı: "Sınıflar çok küçük. Bodrum katları bile sınıf yapmak zorunda kaldık. Bir de ek bina olmasına rağmen, o da yetmiyor. Ortaokul 1'inci sınıflar öğleden sonra eğitim yapmak zorunda kalıyor."