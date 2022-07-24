Batı Trakya’nın sembol ismi Dr. Sadık Ahmet anıldı

Batı Trakya Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucu Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 27'inci yılında anıldı. 24 Temmuz 1995 tarihinde 48 yaşındayken şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet, ömrünün büyük bir bölümünü Yunanistan'da azınlık olarak yaşayan Türklerin gasp edilen hayati ve demokratik hakları alabilmeleri için mücadele etti. Ahmet, Batı Trakya Türklerine "Türk" diye hitap ettiği için 1990'da yine hapis cezasına çarptırıldı. Hapse girmeden önce, "Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa, şunu tekrarlıyorum: Türk'üm ve öyle kalacağım" diyerek en bilinen deklarasyonlarından birini yapan Ahmet'in Gümülcine'deki mahkemesine binlerce kişi akın etti ve binanın dışında "Biz Türküz" sloganları attı.