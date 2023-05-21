Batı Yunan barbarlığına karşı yine sessiz

Göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarıyla bilinen ancak bu yöndeki suçlamaları reddeden Yunanistan bir kez daha suçüstü yakalanırken Batı dünyası yine sessizliğe büründü. Amerikan New York Times gazetesi, Yunan güvenlik güçlerinin bir grup mülteciyi Ege'nin ortasında kaderine terk etmesini anbean görüntüleyen bir video-haber yayınladı. Görüntüler, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni ölüm denizine çevirdiğini bir kez daha gözler önüne sererken her fırsatta insan haklarından bahseden Batı dünyasının söz konusu barbarlık karşısında yine üç maymunu oynaması dikkatlerden kaçmadı. Ne Batı medyası ne de Batılı liderler Yunanistan'ın işlediği insanlık suçuna yine herhangi bir tepki göstermedi.